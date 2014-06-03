“四大”会计师事务所中国公司正与SEC进行和解磋商--文件

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透6月2日 - 根据周一公布的监管文件，“四大”会计师事务所的中国公司正力图与美国证券监管机构达成和解，以解决双方长期以来关于美方能否查看审计文件方面的争议。
仅仅几个月前，美国证券交易委员会(SEC)行政法官给出一份长达112页的严厉判决，处罚拒不与SEC分享审计文件的会计师事务所。SEC调查人员认为，这些文件会有助于他们发现会计作假。
法官1月时下令暂停“四大”会计师事务所的中国公司审计美国上市公司账目，时间为六个月。这四家会计师事务所包括毕马威、德勤、普华永道和安永。
法官还谴责了大华会计师事务所，但未建议暂停其相关业务。
1月判决后，六个月的暂停业务处罚暂未实施，由于上述公司决定进行上诉。
周一公布在SEC网站上的这份文件，是监管机构首次公开透露他们与上述会计师事务所进行和解磋商。
多年来，中国的审计机构一直拒绝让美国监管机构查看工作文件拷贝，因担心这可能会违反中国的保密法。
他们敦促中美通过外交渠道解决分歧。
法官的决定标志着SEC的一场重大胜利。近几年因一系列会计作假丑闻，SEC已经对中国在美上市公司进行多次执法。
但这增加了四大会计师事务所的风险。如果四大不能与SEC达成一个更有利的协议，在他们业务暂停期间，众多的中国公司将更加难以找到新的审计人。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
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