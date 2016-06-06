雅高酒店集团与中国海航洽谈 欲阻挠锦江增持股权--报载

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透巴黎6月5日 - 法国星期日报(Le Journal du Dimanche)周日报导，法国雅高酒店集团(Accor)(ACCP.PA)执行长已与中国海航集团举行会谈，希望藉此阻挠中国锦江股份增持雅高股份。
该报导称，雅高执行长Sebastien Bazin希望阻止锦江股份把持股增加至29%，以避免走向公开上市。
根据汤森路透数据，锦江股份已持有15.6%雅高已上市股票。
法国费加罗报称锦江股份(600754.SS)计划把其在雅高集团持股增至29%之后，雅高周五股价大幅收高6.73%，为泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3涨幅最大的股票之一。
“根据我们的消息，雅高执行长正在接触中国海航集团来反制锦江，雅高执行长拒绝对此置评，”星期日报在未引述消息来源情况下报导称。
该报称，另一个选项就是由法国政府取得10%雅高股权，此选项已获得几位部长支持。
海航集团已经拥有法国皮埃尔度假股份有限公司(PVAC.PA)10%的股份，且正在就收购法航旗下餐饮公司Servair进行排他性谈判。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。