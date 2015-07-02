焦点：安达欲斥资283亿美元收购丘博 规模为保险业历来最大

瑞士保险业巨擘安达有限公司(ACE Ltd)ACE.N将斥资283亿美元收购高端财产保险业者丘博(CB.N)，以便获得保费较高的富裕客户。当前由于市场竞争激烈，保险业的利润率被大大压缩。

此次收购为保险行业历来最大规模，由此将诞生以保费收入计算的全球最大财产和意外险公司。

灾难险保费降至底价，灾难险债券价格上升，利率在低点徘徊以及市场竞争激烈，催生了保险行业的一股并购热潮。

丘博股价上扬至纪录高点129.31美元，高于安达提出的收购报价124.13美元，暗示投资者认为本次收购会有竞争对手半路杀出。安达股价上涨5.3%。

富国银行分析师John Hall在报告中写道，潜在竞购者包括德国安联(ALVG.DE)、伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)、法国安盛保险(Axa) (AXAF.PA)和Travelers Cos Inc(TRV.N)。

合并后公司将采用丘博的名称，由安达执行长Evan Greenberg领导。

Evan Greenberg周三在电话会议上说，新公司将在更多市场运作，并且减少对财产保险的曝险，该交易在三年内将带来两位数的增值。

他还说，到2018年，合并后的公司每年料节省约6.5亿美元成本。

这项交易的报价比丘博周二收盘价溢价30%，规模创保险业并购案之最，该行业鲜有如此高的并购报价。

在Greenberg的领导下，安达一直在大举进行收购。

安达在12月斥资3.65亿美元买下德国安联旗下的消防员基金(Fireman's Fund)人身保险公司；此前于去年7月花费约6.8亿美元，将巴西伊塔乌联合银行控股(Itau Unibanco Holding SA)旗下的高风险商贸保险业务收入囊中。

路透在去年11月援引消息人士报导称，安达对收购土耳其国营企业Halkbank旗下的退休金和保险分支也有兴趣。

丘博股东手中的每股公司股票，将可换得62.93美元现金以及0.6019股安达股票。

在54个国家开展业务的安达计划发行53亿美元优先票据，为此次交易提供部分资金。预计交易将于2016年第一季完成。

丘博执行长John Finnegan将在两家公司合并后，出任主管北美地区外部事务的执行副董事长。

摩根士丹利为安达的财务顾问，Sullivan & Cromwell为法律顾问。

Guggenheim证券与Wachtell, Lipton, Rosen & Katz则分别担任丘博的财务和法律顾问。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/徐文焰；审校 王丽鑫/孙茉莉/张若琪)

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