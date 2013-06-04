宏基称其最多80%产品2015年前将用触屏技术

* 预计明年或后年触屏设备将占其总体销售的70-80%

* 年底前触屏式笔记本电脑所占比重将从目前的25%升至30-35%

* 智能手机的策略是聚焦于数据处理的平板手机

路透台北6月3日 - 全球第四大个人电脑(PC)供应商台湾宏基(2353.TW)预计到明年或后年其多达80%的产品将使用触屏技术，希望新的平板电脑和触摸式笔记本电脑能重振其在个人电脑市场的销售。目前其在PC市场的季度出货量处于近四年来最低水准。

宏基董事长王振堂接受路透专访时表示，今年底前触屏式在总体笔记本电脑销售中所占比重将从本季的25%升至30-35%。该公司1-3月平板电脑销售量为120万部，全年销售目标为500-1,000万部。

“眼下触屏的价格和供应带来一些约束，但此后情况将缓解，并提高触摸仪器的渗透率，”王振堂在台北年度电脑展召开前的周一表示。

研究机构IHS预计今年触屏移动PC的出货量将开始快速增长，到2016年时其在笔记本电脑中所占比例将升至约25%，因价格下跌且英特尔(INTC.O)主推该技术。

在智能手机方面，宏基周一推出一款5.7英寸，使用安卓系统的平板手机。王振堂表示，其策略将聚焦于有更多数据处理功能的平板手机。

王振堂预计今年PC业整体出货量将下降，但笔记本电脑和平板电脑总体将增长10 %至15%。

市场研究机构Gartner表示，第一季全球PC出货量降至2009年第二季以来最低水平。巴克莱资本预计第二季笔记本电脑销售增长乏力，可能将是12年来最糟糕的一季，因该产业转向新产品。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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