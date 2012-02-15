原宏基中国高管加盟京东商城 担任首任CMO

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透北京2月15日电---中国电子商务企业--京东商城周三宣布,任命原宏基集团(2353.TW)中国区执行副总裁蓝烨出任公司首任首席营销官(CMO,Chief Marketing Officer).
京东商城在其新闻稿中称,蓝烨将全面负责市场营销、商品采销和产品推广.
"未来京东商城将建立规范的营销体系,加强终端客户细分,并强化对中小企业客户的拓展力度."新闻稿援引蓝烨称.
蓝烨还曾在方正科技和联想集团(0992.HK)担任高管多年.
2011年至今,京东商城已密集"空降"多位高管,包括百度(BIDU.O)前高管沈皓瑜任首席运营官,原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿任首席技术官.
京东商城于现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
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