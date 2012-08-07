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美国大选专题 | 2012年 8月 7日 星期二 10:49 BJT

宏基CEO：望微软三思进军平板电脑市场计划

路透伦敦8月6日电---《金融时报》周二报导称，台湾计算机制造商宏基(2353.TW)敦促微软(MSFT.O)重新考虑其进军平板电脑市场的计划。

宏基董事长兼首席执行官王振堂(J.T Wang)表示，微软10月份发布Surface平板电脑的计划将对计算产业的全球生态系统造成负面影响。

届时，微软Surface将在该市场与宏基Iconia平板电脑和惠普(HPQ.N)TouchPad构成直接竞争。

报导援引王振堂的话称：“我们曾（对微软）表示其应三思而後行。这将为生态系统造成巨大的负面冲击，其他品牌或进行负面回应。这不是你所擅长的领域，所以请三思。”

在过去二十年，微软和个人计算机制造商是一种共生关系。

宏基PC全球运营总裁甘博隆(Campbell Kan)表示，公司正在内部就如何回应Surface进行讨论。

“如果微软计划做硬件业务，我们该做什麽？我们是应该继续依靠微软还是寻找其他软件商？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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