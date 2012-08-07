宏基CEO：望微软三思进军平板电脑市场计划

宏基董事长兼首席执行官王振堂(J.T Wang)表示，微软10月份发布Surface平板电脑的计划将对计算产业的全球生态系统造成负面影响。

届时，微软Surface将在该市场与宏基Iconia平板电脑和惠普(HPQ.N)TouchPad构成直接竞争。

报导援引王振堂的话称：“我们曾（对微软）表示其应三思而後行。这将为生态系统造成巨大的负面冲击，其他品牌或进行负面回应。这不是你所擅长的领域，所以请三思。”