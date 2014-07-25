台湾个股：宏基第二季出货量增速高于同业平均水平--执行长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月25日 - 台湾宏基 执行长称，第二季出货量较前季增幅高于同业平均水平。
宏基执行长陈俊圣对记者称，在连续三个季度亏损后，宏基终于在今年第一季实现盈利，现已扭转困局，第三季将继续“保持正轨”。
台湾媒体周五报导了他的讲话，一名公司代表对路透证实了该消息。
宏基将在几周后公布第二季财报。
0425GMT，宏基股价上涨2.23%，报25.20台币。而台湾加权股价指数 下跌1.02%，报9434.55点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。