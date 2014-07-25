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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 12:28 BJT

台湾个股：宏基第二季出货量增速高于同业平均水平--执行长

路透台北7月25日 - 台湾宏基 执行长称，第二季出货量较前季增幅高于同业平均水平。

宏基执行长陈俊圣对记者称，在连续三个季度亏损后，宏基终于在今年第一季实现盈利，现已扭转困局，第三季将继续“保持正轨”。

台湾媒体周五报导了他的讲话，一名公司代表对路透证实了该消息。

宏基将在几周后公布第二季财报。

0425GMT，宏基股价上涨2.23%，报25.20台币。而台湾加权股价指数 下跌1.02%，报9434.55点。(完) (编译 王丽鑫； 审校 李爽)
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