路透专访：台湾宏基预计2015年前其全部产品的至多80%将使用触屏技术--董事长

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
* 预计明年或后年触屏设备将占其总体销售的70-80%
* 年底前触屏式笔记本电脑所占比重将从目前的25%升至30-35%
* 智能手机的策略是聚焦于数据处理的平板手机
路透台北6月3日 - 全球第四大个人电脑(PC)供应商台湾宏基 预计到明年或后年其多达80%的产品将使用触屏技术，希望新的平板电脑和触摸式笔记本电脑能重振其在个人电脑市场的销售。目前其在PC市场的季度出货量处于近四年来最低水准。
宏基董事长王振堂接受路透专访时表示，今年底前触屏式在总体笔记本电脑销售中所占比重将从本季的25%升至30-35%。该公司1-3月一季平板电脑销售量为120万部，全年销售目标为500-1,000万部。
“眼下触屏的价格和供应带来一些约束，但此后情况将缓解，并提高触摸仪器的渗透率，”王振堂在台北年度电脑展召开前的周一表示。
研究机构IHS预计今年触屏移动PC的出货量将开始快速增长，到2016年时其在笔记本电脑中所占比例将升至约25%，因价格下跌且英特尔 主推该技术。
在智能手机方面，宏基周一推出一款5.7英寸，使用安卓系统的平板手机。王振堂表示，其策略将聚焦于有更多数据处理功能的平板手机。
王振堂预计今年PC业整体出货量将下降，但笔记本电脑和平板电脑总体将增长10 %至15%。
市场研究机构Gartner表示，第一季全球PC出货量降至2009年第二季以来最低水平。巴克莱资本预计第二季笔记本电脑销售增长乏力，可能将是12年来最糟糕的一季，因该产业转向新产品。(完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静