宏基延期推出Windows RT平板电脑

路透伦敦10月30日电---台湾电脑生产商宏基(2353.TW)延期推出搭载微软(MSFT.O)Windows RT操作系统的平板电脑，以观察微软自有品牌Surface的表现。

宏基原计划明年早些时候推出基於ARMARM.L芯片的Windows RT平板电脑。不过上周微软推出Surface平板电脑，评价毁誉参半，令宏基决定拭目以待，至少要到明年第二季度。

“我们原计划明年初就积极推出，但是因为Surface的推出，我们的研发虽未停止，但会谨慎得多。”宏基董事长王振堂周二对路透表示。

王振堂指出，Windows RT平板电脑的研发仍在推进，但是宏基在生产和定价等方面存在很多需要解决的问题。

他注意到，在微软意外地推出499美元起的自有品牌Surface前，联想集团(0992.HK)和华硕(2357.TW)都已经透露推出599美元起售Windows RT平板电脑的计划。

“我不知道微软下一步会做什麽。我们正在观察Surface的表现......消费者对RT的接受程度，微软在RT和Surface上有多激进，这些问题我们都还不知道答案......我们希望等等看。”王振堂说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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