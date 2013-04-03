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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:16 BJT

《独家新闻》辉瑞等三家制药企业将对巴西Ache发起竞购--消息人士

路透纽约/伦敦4月2日 - 知情消息人士表示，全球至少三家大型制药企业将对巴西的Ache Laboratorios Farmaceuticos发起竞购，该公司价值可能逾50亿美元。

消息人士称，辉瑞 、诺华制药 和雅培制药 均在考虑对Ache Laboratorios Farmaceuticos发起第二轮竞购。后者声称其在巴西快速成长的药品市场具有举足轻重的地位。

其中两位消息人士称，竞购将在4月下半月进行。由于竞标未公开，这两位消息人士要求匿名。

对于那些希望在拉丁美洲快速发展的市场扩张版图的制药企业来说，私有企业Ache对它们具有吸引力。但持有该公司权益的家族之一表示，希望仍保持自身持股，情势的不确定性让一些潜在买家退避三舍。

消息人士称，葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 虽稍早表示了兴趣，但已退出了竞购。

上述几家跨国企业的高层人士拒绝发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)
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