《独家新闻》辉瑞等三家制药企业将对巴西Ache发起竞购--消息人士

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透纽约/伦敦4月2日 - 知情消息人士表示，全球至少三家大型制药企业将对巴西的Ache Laboratorios Farmaceuticos发起竞购，该公司价值可能逾50亿美元。
消息人士称，辉瑞 、诺华制药 和雅培制药 均在考虑对Ache Laboratorios Farmaceuticos发起第二轮竞购。后者声称其在巴西快速成长的药品市场具有举足轻重的地位。
其中两位消息人士称，竞购将在4月下半月进行。由于竞标未公开，这两位消息人士要求匿名。
对于那些希望在拉丁美洲快速发展的市场扩张版图的制药企业来说，私有企业Ache对它们具有吸引力。但持有该公司权益的家族之一表示，希望仍保持自身持股，情势的不确定性让一些潜在买家退避三舍。
消息人士称，葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 虽稍早表示了兴趣，但已退出了竞购。
上述几家跨国企业的高层人士拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应