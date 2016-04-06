亿万富翁Ackman旗下对冲基金录得最大单季亏损 面临投资者责难

路透波士顿4月6日 - 亿万富翁投资者William Ackman将在周三详细说明其对冲基金出现最大单季亏损的情况，并解释他打算如何处理导致这么大损失的投资行为，也就是对威朗制药(VRX.TO)的投资，预计届时会面临诸多诘难。

Ackman的对冲基金Pershing Square资本管理公司已在周三早间为他及其分析师安排出一个小时的时间，向投资者解释旗下一只基金究竟为何会在2016年前三个月亏损25%，包括对Platform Specialty Products (PAH.N)、康宝莱(贺宝芙/Herbalife) (HLF.N)和威朗制药的押注。

Pershing Square是对冲基金行业最受投资者关注的公司之一。由于2015年已然亏损20.5%，此次进一步亏损对该公司带来严重打击。

五个月前，Ackman曾召开近四个小时的电话会议，试图说服投资者威朗制药仍值得购买。但市场并不买账，威朗制药股价此后暴跌近70%。

Ackman对威朗制药的投资在上月一天内便亏损约10亿美元，当时威朗制药股价受到违约担忧拖累挫跌50%，导致恐慌抛盘，甚至连威朗制药的长期支持者，例如Brave Warrior Advisors的Glenn Greenberg也清空了手中持有的一半股权。

但整体而言，Ackman的投资者似乎还是坚持追随于他。第一季赎回申请规模总计为Pershing Square约120亿美元资产的2%左右。(完)