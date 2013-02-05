企业并购: 甲骨文将以17亿美元收购网络设备厂商Acme Packet

路透2月4日 - 软件厂商甲骨文(Oracle) 将以扣除所得现金后17亿美元的价格收购Acme Packet.甲骨文总裁兼创始人埃利森将公司业务拓展到长期由思科(Cisco Systems) 主导的网络设备市场.

甲骨文是全球第三大软件厂商及高端商用电脑的主要生产商之一.分析师称,这宗交易或许是甲骨文进一步全面进军网络设备领域的信号.而这是为数不多的,甲骨文尚未大展拳脚的科技领域之一.

"我们一直认为,甲骨文进入网络设备市场会有一个较大的动作,"Topeka Capital Markets分析师Brian White说."资讯科技(IT)领域的全面融合似乎不可避免."

Acme称,全球前100家大型通信公司中有89家使用他们的产品帮助传输电信流量,其中包括BT Group,中国电信,微软 旗下Skype,O2和Verizon Wireless.

议定的收购价格较Acme Packet周五在Nasdaq市场的收盘价溢价22%.甲骨文同意按每股29.25美元现金进行支付,相当于完全稀释后的股权价值为21亿美元.

甲骨文股价周一收低2.97%报35.13美元,Acme Packet股价劲扬23.65%至29.59美元.

甲骨文发言人拒绝对此置评.(完)