全球第一季并购活动下滑 中国一枝独秀

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

路透香港/伦敦4月1日 - 受市场剧烈波动打击，全球第一季并购活动下滑14%，至6,690亿美元，唯独中国企业收购欧美目标的热度不减。

拜中国企业积极进行海外收购之赐，亚洲首次在全球并购排行榜上居前，投行人士冀望中国买家能继续支持原本应会放缓的并购业务市场。

根据汤森路透的初步统计资料，第一季中国的海外跨国并购总额达1,011亿美元，已几近超越去年创下的全年1,095亿美元高位纪录。

然而整体而言，由于市场波动加剧，众多企业董事会及执行长愈来愈难以下定决心进行大型改造性并购交易，与去年创下天量纪录的并购活动形成强烈对比。

“透过合并交易来推动获利成长的论点仍然成立，”高盛并购业务全球联席主管Gregg Lemkau指出。“第一季明显让情况变差的原因在于整体股市的波动及负面气氛。”

美国并购交易活动大减超过25%，欧洲则创下五年来最佳单季纪录，较上年增加11%。但在6月英国举行脱欧公投之前，欧洲并购活动有可能会受到压抑。

另一方面，中国企业料将持续并购，因中国经济在历经过去10年的辉煌成长之后已然放缓，促使企业高阶主管在人民币进一步贬值之前拓展经营地域。

“中国现象引人瞩目，”伦敦Perella Weinberg Partners投行人士Dietrich Becker表示。“最近每一宗销售，几乎都有来自中国方面的买兴。”

“这将是中国海外并购活络的一年，我认为短期内这样的趋势不会改变，”摩根大通(JPM.N)亚太并购联席主管Brian Gu表示。“人们将会见到新的名号冒出头，特别是从民营企业方面，而过去我们见到的只是那些经常实施并购的常客，”他补充道。

亚洲占全球并购比重在第一季升至27.1%，略高于欧洲，而历史占比均值为约20%。高盛在全球并购业务中独占鳌头，摩根大通及瑞士信贷(CSGN.S)紧追在后。

“随着有越来越多的中国收购方寻求进行大型的跨国交易，他们的信誉也随之升高。不单是房地产及金融服务，中国企业也将目光投向消费性品牌、能源资源及高端制造商。”

“以往人们质疑中国方面的动机及能力，但当见到像中国化工收购先正达这样的案子，就会发现他们在出手交易上非常精明、非常干练、非常有谋略，”瑞银集团(UBSG.S)欧洲并购业务主管Severin Brizay表示。

**更多整并活动**

“我们认为2016年并购量将低于2015年的纪录水准，但应会高于2013年及2014年。目前企业资产负债表上现金仍充裕，对于具有投资级债信的企业而言融资成本相当低廉，且唾手可得，”巴克莱(BARC.L)美洲并购业务主管Larry Hamdan表示。

“银行业者预期工业行业将出现整并，今年至今增加了56%，将持续带动并购活动，因该产业仍相当分散，且苦于产能过剩。”

银行业者称，能源、消费商品及医疗等领域也将出现大型交易，包括实力对等的合并、股票交易、资产互换等等，都是在波动剧烈市况下的有利交易架构。

私募基金买断活动呈现出2014年以来最强劲的年初表现，归因于私募股权投资业者Apollo Global Management LLC's (APO.N)以69亿美元收购家庭安保提供者ADT Corp ADT.N，预料随着杠杆融资市场改善，这类活动也将增加。(完)