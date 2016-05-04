（更正）分析：企业并购节奏放缓 股市前景笼罩阴霾

（更正：因英文原文有误，内文第四段改为“已完成的2016年并购交易”，非“2015年”；因译文有误，内文第九段改为“我们已看到并购达到峰值时，经济活动状况也出现拐点”，非“经济活动状况也很好”）

路透纽约5月3日 - 紧锣密鼓的并购曾使2015年全球并购交易创下纪录规模，但如今全球并购的步伐已明显放缓，这一迹象或反映出美国经济普遍疲软以及美国股票价格的脆弱性。

2000年和2007年均曾为全球并购活动巅峰期，但之后均出现了大规模股票抛售。在泡沫化的市场中，并购节奏往往会加快，因为企业看到了机会，认为可以通过并购来实现增长，而不是通过自身创造条件来实现增长。投资者则往往会对这些企业的冒险行为予以回报。

不过随着牛市转弱，相关企业的股票价格开始显得过于昂贵，投资者也在收购企业的决定面前退缩，从而推动股价下跌。

目前为止，已完成的2016年并购交易的美元计价规模较上年同期低22%，交易数量则下降了13%。有关美国加息、以及政府加强监管的预期使得并购交易看上去代价增高、风险加大。

今年已有两宗轰轰烈烈的并购交易宣告失败，分别是哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)取消了收购贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)的计划、辉瑞(Pfizer)(PFE.N)取消了收购艾尔建(Allergan) (AGN.N)的计划，这两笔交易均因面临严格的监管审查而告吹。

“并购减少确实让我担忧，这说明市场人士对未来不那么乐观，也不愿把现金花出去，或交换股权，”Destination Wealth Management执行长Michael Yoshikami称。该公司管理15亿美元资产。

另一项引人担忧的指标是：2016年交易价值与全球国内生产总值(GDP)之比大幅上升，达到6.2%，之前数年都徘徊在4%上下。2007年该比例曾达到7.2%的峰值。

据汤森路透数据，今年全球完成交易价值9,350亿美元，较去年截至5月2日时的近1.2万亿美元降低22%。

“无论是有关联，还是有因果关系，我们已看到并购达到峰值时，经济活动状况也出现拐点，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

美国第一季经济增长严重减速，降至两年来最低。此外，国际货币基金组织(IMF)上月下调对全球经济增长的预测，为一年来第四次下调。

**市场接近饱和**

分析师也指出，今年初股价大跌也是并购交易放缓的因素之一，因为这让涉及交易的各方更难就合理价格达成共识。

不过饱和也可能是交易放缓的一大原因--去年并购交易价值增长37%，前年也成长40%之多。

随着2013-2015年并购的普遍趋势逆转，斥资并购竞争对手的企业，得不到投资者的回报。

“过去几年，可以看到并购者在股市获得相当正面的回报，不只是被并购的目标(企业)股价走高，”美银美林资深股市策略师Dan Suzuki表示。

“今年的表现好坏参半，我认为这意味着市场对于这些交易的疑虑更多了一些，”他表示。

去年全球并购交易总值达到创纪录的4.53万亿(兆)美元，但将近4.52万笔的数据，仍比不上2007年的将近4.67万笔。Wunderlich的Hogan表示，部分企业抢在2015年完成交易，以免受到未来更严格的新规定及升息的影响。

全球并购交易在2007年达到高峰，主要市场亦然，不过之后2008-2009年股市大跌，美国也发生大萧条以来最严重的经济萎缩。再之前的并购高潮是2000年的3.4万亿，之后随即出现网络泡沫。

数据表明全球并购交易在2015年达到高峰 tmsnrt.rs/26PD5Kd

(完)