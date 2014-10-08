独家：阿特维斯计划接洽艾尔建商谈并购事宜--消息人士

路透纽约10月7日 - 据知情人士周二透露，阿特维斯(Actavis)ACT.N计划再次接洽艾尔建(Allergan)(AGN.N)，就潜在合并计划展开磋商，因为这家保妥适(Botox，注射用A型肉毒毒素)生产商在考虑出售计划。

知情人士称，曾多次拒绝Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)收购提议的艾尔建，将考虑一项对其估值超过每股200美元的收购提议。

其中一位知情人士称，最近几个月来，阿特维斯与艾尔建就可能的合并交易展开了非正式商谈，将认真考虑收购艾尔建，最早或于本周接洽后者管理团队，重申其收购兴趣。

知情人士称，两公司之间尚未正式结盟。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。

据另一名知情人士称，Valeant及其合伙人William Ackman计划将每股出价提高约15美元，对艾尔建的估值超过每股190美元。

该名消息人士称，Valeant初步打算在10月20日公布获利暴增后宣布提高收购价，并称调整的幅度及时机仍有可能改变。

艾尔建抵挡Valeant进犯之际，并未接触其他买家，反而是专注于从内部寻找推动营收增长以及削减成本的契机。不过消息人士指出，Allergan知道还有其他制药商有收购意愿，特别是阿特维斯。

阿特维斯浮出台面成为竞购方之一，成为Valeant与艾尔建之间收购角力战的又一股力量。来自加拿大的Valeant提出的收购内容已然引发争议，因其背后有积极投资人Ackman的支持，这引发艾尔建控告Valeant与Ackman涉入内线交易。

艾尔建股价周二在纽约证交所收高1.7%至186.20美元，公司市值约550亿美元，此前一度受此消息影响上涨超过3%。阿特维斯收盘报243.39美元，市值约为640亿美元。

Valeant股价下跌2.5%，其提出收购艾尔建的现金加股票报价相当于每股175.94美元，根据流通股票计算，这对艾尔建的估值为528亿美元。

一名熟知内情人士表示，Valeant预期在几周内公布财报后，股价将大幅上涨，预料新提出的收购提案价格将超过每股195美元、逼近200美元。

根据汤森路透对16位分析师的调查，分析师平均预估Allergan的目标价为200美元左右，预估区间在174-240美元。

艾尔建及阿特维斯的代表拒绝置评。(完)

(编译 王颖/张明钧; 审校 徐文焰)

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