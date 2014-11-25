药企阿特维斯正考虑裁员并在中国扩张业务--彭博

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透11月24日 - 据彭博报导，非专利药物生产商阿特维斯(Actavis)执行长Brent Saunders在接受彭博电视采访时称，该公司正计划裁减员工并在中国扩展业务。
不过，报导并未提及将裁减多少工作岗位。
11月稍早，制药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)接受阿特维斯660亿美元的收购出价，终结了维权投资者William Ackman和Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)七个月来的敌意收购计划。[nL3S0T801B]
报导称，Brent Saunders在采访中表示，公司职能方面存在重叠，包括人力资源和财务部门。
尚不能立即联系到阿特维斯发表评论。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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