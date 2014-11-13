制药商阿特维斯拟以至少600亿美元收购艾尔建--彭博

路透11月12日 - 彭博报导称，据熟悉内情的消息人士透露，制药公司阿特维斯(Actavis)ACT.N正就收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)进行谈判，交易作价至少600亿美元，本月可能就得出结果。

彭博称，阿特维斯的出价与艾尔建的要价之间有约30亿美元的分歧，两家公司正试图缩小报价差异，以达成交易。

艾尔建正在努力抵挡来自加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International (VRX.TO)的敌意收购。艾尔建周三修改了有关召开特别股东大会的章程细则。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。