制药商阿特维斯拟以至少600亿美元收购艾尔建--彭博

德意志银行第一季净利增长143% 得益于债券交易营收跳增
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。
路透11月12日 - 彭博报导称，据熟悉内情的消息人士透露，制药公司阿特维斯(Actavis)ACT.N正就收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)进行谈判，交易作价至少600亿美元，本月可能就得出结果。
彭博称，阿特维斯的出价与艾尔建的要价之间有约30亿美元的分歧，两家公司正试图缩小报价差异，以达成交易。
艾尔建正在努力抵挡来自加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International (VRX.TO)的敌意收购。艾尔建周三修改了有关召开特别股东大会的章程细则。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。