美股业绩：强生第一季营收低于预期；发布包括Actelion的新全年财测

路透4月18日 - 美国医疗保健企业集团强生(Johnson & Johnson)周二公布的医药及消费产品销售令人失望，营收低于分析师预期，这使其股价大幅下跌。

但受成本控制及税负较低之助，强生的获利优于华尔街预估。

该公司表示，预计今年药品类增长放缓。强生股价收低3.1%至121.82美元。

强生第一季整体营收177.7亿美元，低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的180.4亿美元。

强生可望在当前季度完成以300亿美元收购欧洲最大生物科技公司Actelion，强生也发布了一份包括了Actelion的新全年财测。

强生预计，在Actelion助阵下的2017年营收为754-761亿美元，经调整的每股获利为7.00-7.15美元。强生预计Actelion将可为公司2018年每股获利贡献0.35-0.40美元。

“今年来自并购Actelion的预期效益低于我们的预估，”Edward Jones分析师Ashtyn Evans说。“另外，公司整体增长也逊于我们的预期，令人感到失望。”

若是不包括Actelion，强生维持营收预估为741-748亿美元，经调整的每股获利为6.93-7.08美元。

“我们仍在稳步地实现全年财测，”财务长Dominic Caruso说。

强生扣除项目的季度获利为每股1.83美元，比华尔街分析师预估的高出0.06美元。