企业并购：强生在收购Actelion一案上对欧盟提出退让条件

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透布鲁塞尔5月18日 - 欧盟执委会周四表示，美国医疗保健业巨擘强生(Johnson & Johnson)以300亿美元收购瑞士生物科技公司Actelion一案，为了化解欧盟反垄断的疑虑，已经提出了一些退让条件。
根据一份申报文件，欧盟执委会将审查此交易的截止日从5月24日延长至6月12日。当中并未提及细节。强生于周三提出退让条件。
在决定是否接受这些条件之前，欧盟执委会料将征询消费者及竞争对手的意见，或有可能做出更多要求，甚或开启为期四个月的调查。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)