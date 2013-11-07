《使命召唤：幽灵》售往零售商的销售额突破10亿美元

2013年8月21日在科隆Gamescom展会拍到的玩家玩《使命召唤》的资料图片。 REUTERS/Ina Fassbender

路透旧金山11月6日（记者 Malathi Nayak） -动视暴雪(ATVI.O)周三称，最新的《使命召唤：幽灵》推出一天后，售往零售商的销售额突破了10亿美元。

该公司股价在纳斯达克下午交易时段基本持稳于16.54美元。

《使命召唤：幽灵》是《使命召唤》系列游戏的第10版，周二在全球范围内推出。

Take-Two InteractiveSoftware(TTWO.O)曾于9月称，旗下的《侠盗猎车手5》推出一天后零售额达到了8亿美元。

Take-Two表示，《侠盗猎车手5》三天内通过零售渠道的销售额突破了10亿美元，是所有游戏中耗时最短突破这一大关的。

动视暴雪能否打破Take-Two的记录还有待观察，因为该公司尚未透露通过零售渠道获得的实际销售数据。

在伦敦和旧金山等城市里，《使命召唤》游戏的粉丝在零售店前排队，参加午夜的发布活动。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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