《使命召唤：幽灵》售往零售商的销售额突破10亿美元

苹果推出新版iPad 起价329美元创新低
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透旧金山11月6日（记者 Malathi Nayak） -动视暴雪(ATVI.O)周三称，最新的《使命召唤：幽灵》推出一天后，售往零售商的销售额突破了10亿美元。
该公司股价在纳斯达克下午交易时段基本持稳于16.54美元。
《使命召唤：幽灵》是《使命召唤》系列游戏的第10版，周二在全球范围内推出。
Take-Two InteractiveSoftware(TTWO.O)曾于9月称，旗下的《侠盗猎车手5》推出一天后零售额达到了8亿美元。
Take-Two表示，《侠盗猎车手5》三天内通过零售渠道的销售额突破了10亿美元，是所有游戏中耗时最短突破这一大关的。
动视暴雪能否打破Take-Two的记录还有待观察，因为该公司尚未透露通过零售渠道获得的实际销售数据。
在伦敦和旧金山等城市里，《使命召唤》游戏的粉丝在零售店前排队，参加午夜的发布活动。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。