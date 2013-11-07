《使命召唤：幽灵》售往零售商的销售额突破10亿美元

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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(本文由路透中文网翻译并提供)
路透旧金山11月6日 - 动视暴雪 周三称，最新的《使命召唤：幽灵》推出一天后，售往零售商的销售额突破了10亿美元。
该公司股价在纳斯达克下午交易时段基本持稳于16.54美元。
《使命召唤：幽灵》是《使命召唤》系列游戏的第10版，周二在全球范围内推出。
Take-Two Interactive Software 曾于9月称，旗下的《侠盗猎车手5》推出一天后零售额达到了8亿美元。
Take-Two表示，《侠盗猎车手5》三天内通过零售渠道的销售额突破了10亿美元，是所有游戏中耗时最短突破这一大关的。
动视暴雪能否打破Take-Two的记录还有待观察，因为该公司尚未透露通过零售渠道获得的实际销售数据。
在伦敦和旧金山等城市里，《使命召唤》游戏的粉丝在零售店前排队，参加午夜的发布活动。(完)
编译 李富强 审校 王燕焜
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