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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 22:06 BJT

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位

    路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD        被花旗列为苹果潜在收
购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。
    
    该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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