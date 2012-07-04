免费版《使命召唤》将登陆中国

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透7月3日电(记者 Malathi Nayak)---美国最大的视频游戏开发商——动视暴雪(Activision Blizzard)(ATVI.O)计划将其风靡全球的《使命召唤》(Call of Duty)游戏引入中国，作为免费在线游戏，旨在扩大其在亚洲的市场份额。
动视暴雪周二宣布与腾讯集团(0700.HK)达成合作关系，後者将拥有这款游戏在中国的独家代理权。
枪战游戏在中国市场一直获得极大成功。中国游戏玩家普及了免费在线游戏，他们只需花很少的钱便可购买武器、地图等虚拟商品。根据一份公司声明，腾讯拥有中国最大的在线社区。
动视暴雪CEO鲍比·科蒂克(Bobby Kotick)接受路透采访时表示：“我们真得将中国视为一个市场机会。”
“我们专门为中国观众、中国模式开发了独一无二的内容，这是一款全新的游戏。”
此前，法国维旺迪集团(VIV.PA)首席执行官让-伯纳德·列维(Jean-Bernard Levy)宣布自己将在近期离职。维旺迪集团拥有动视暴雪61%的股权。
列维的离开使外界猜测，维旺迪正寻求出售其在动视暴雪的股权。
总部位於美国加州圣塔摩尼卡的动视暴雪区去年以及在今年5月的收益电话会上就曾暗示，公司正在开发针对中国的多人免费游戏《使命召唤》。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。