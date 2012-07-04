免费版《使命召唤》将登陆中国

路透7月3日电(记者 Malathi Nayak)---美国最大的视频游戏开发商——动视暴雪(Activision Blizzard)(ATVI.O)计划将其风靡全球的《使命召唤》(Call of Duty)游戏引入中国，作为免费在线游戏，旨在扩大其在亚洲的市场份额。

动视暴雪周二宣布与腾讯集团(0700.HK)达成合作关系，後者将拥有这款游戏在中国的独家代理权。

枪战游戏在中国市场一直获得极大成功。中国游戏玩家普及了免费在线游戏，他们只需花很少的钱便可购买武器、地图等虚拟商品。根据一份公司声明，腾讯拥有中国最大的在线社区。

动视暴雪CEO鲍比·科蒂克(Bobby Kotick)接受路透采访时表示：“我们真得将中国视为一个市场机会。”

“我们专门为中国观众、中国模式开发了独一无二的内容，这是一款全新的游戏。”

此前，法国维旺迪集团(VIV.PA)首席执行官让-伯纳德·列维(Jean-Bernard Levy)宣布自己将在近期离职。维旺迪集团拥有动视暴雪61%的股权。

列维的离开使外界猜测，维旺迪正寻求出售其在动视暴雪的股权。

总部位於美国加州圣塔摩尼卡的动视暴雪区去年以及在今年5月的收益电话会上就曾暗示，公司正在开发针对中国的多人免费游戏《使命召唤》。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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