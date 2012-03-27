中国企业发起首个广告资源互换平台

路透上海3月27日电---中国互联网产业首个广告资源互换平台--互联网联合营销联盟(UMA)周二起正式商用.该联盟由携程网(CTRP.O)和易车网(BITA.N)等中国多家领先垂直行业网站共同发起成立.

此将有助於网站以较小成本来迅速增加用户流量和提升品牌影响力.首批参与联盟的网站还包括东方财富网(300059.SZ)、B2B电子商务网站慧聪网(8292.HK)、网上找房平台安居客(anjuke.com)、相亲网站珍爱网(zhenai.com)以及沃尔玛(WMT.N)投资的B2C电子商务网站1号店等.

"初期各发起网站将会交叉宣传,互相不会发生费用,"UMA第一届轮值主席、携程网首席执行官(CEO)范敏称.

他表示,各网站的客户会有各种类型的需求,例如购车、找房、炒股,通过交换各自的广告位,有助於将各网站闲散的广告资源有规则地利用起来,有利於网站新增用户的提升,也有利於客户了解更多优质网站.

据联盟方面相关人士介绍,在联盟试运行期间,各发起网站广告位的有效访问量以每分钟10万人次递增.联盟计划在今年底将成员扩大至100家,所涉行业延伸至时尚、体育、旅游、娱乐等多个领域,每日页面浏览量(PV)达10亿次.

不过范敏指出,UMA联盟将会设置较高的准入门槛,即需要在垂直子行业中居领先地位,并对品牌有较大的控制力.未来在一个垂直子行业中,最多只有2-3家同业共存.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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