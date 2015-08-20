独家：印度Adani与软银、鸿海商谈太阳能项目投资--消息人士

路透新德里8月19日 - 两位知情消息人士称，印度Adani Group正在与日本软银(9984.T)和台湾鸿海富士康进行商谈，争取他们对印度国内一规模30亿美元的太阳能电池和面板项目的投资。

软银、富士康和Bharti Enterprises已承诺向印度太阳能项目投资约200亿美元。Adani是印度最大的综合企业之一。

其中一位参与谈判的消息人士称，过去几周，Adani Group的亿万富翁创始人Gautam Adani与软银董事长孙正义和鸿海董事长郭台铭进行了商谈。

“(Adani)正在与软银谈判，他们也在与鸿海富士康谈判。他们有可能与两者合作。未来几个月将敲定一些事情，”这位消息人士说。

两位消息人士均表示，交易尚未最后确定。根据当前的商谈情况，软银和鸿海富士康有可能直接向太阳能项目注资。

鸿海富士康科技集团、软银和Adani均拒绝置评。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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