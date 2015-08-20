独家：印度Adani与软银、鸿海商谈太阳能项目投资--消息人士

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透新德里8月19日 - 两位知情消息人士称，印度Adani Group正在与日本软银(9984.T)和台湾鸿海富士康进行商谈，争取他们对印度国内一规模30亿美元的太阳能电池和面板项目的投资。
软银、富士康和Bharti Enterprises已承诺向印度太阳能项目投资约200亿美元。Adani是印度最大的综合企业之一。
其中一位参与谈判的消息人士称，过去几周，Adani Group的亿万富翁创始人Gautam Adani与软银董事长孙正义和鸿海董事长郭台铭进行了商谈。
“(Adani)正在与软银谈判，他们也在与鸿海富士康谈判。他们有可能与两者合作。未来几个月将敲定一些事情，”这位消息人士说。
两位消息人士均表示，交易尚未最后确定。根据当前的商谈情况，软银和鸿海富士康有可能直接向太阳能项目注资。
鸿海富士康科技集团、软银和Adani均拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。