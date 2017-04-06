发展中亚洲地区2017年经济增幅料为16年来最弱--亚开行

路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。

总部位于马尼拉的亚开行，将发展中亚洲地区今年的经济增幅预估维持在5.7%。发展中亚洲地区包括亚太地区的45个国家。这将是该地区经济自2001年增长5.0%以来的最弱扩张幅度。

亚开行在2017年亚洲发展展望报告中称，明年发展中的亚洲地区应会再次增长5.7%。

“尚在发展中的亚洲继续推动全球经济增长，即便该地区正在适应中国向消费驱动型经济的转型，以及隐隐浮现的全球性风险，”亚洲开发银行首席经济学家泽田康幸表示。

他说该地区面临“发达经济体政策方向不确定的风险，包括美国利率正常化的步伐”。

“虽然短期风险可控，但该地区决策者应当对资本外流和汇率波动可能产生的溢出风险保持警醒，”泽田康幸说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月中时上调利率25个基点，为三个月来第二次升息。联储官员维持了今年还将再升息两次的预期。

亚开行称，预期中国今年的经济将增长6.5%，这要好于12月预期的成长6.4%，不过逊于2016年6.7%的经济成长率。

预期2018年中国经济增长率将进一步放慢至6.2%。

亚开行调降了对2017年印度经济增长率的预估，从成长7.8%下调至7.4%，预期2018年印度经济增长率将加快至7.6%。

ADB称，东南亚几乎所有经济体都显现上行趋势，今年东南亚经济增幅料升至4.8%，明年进一步升至5.0%

。

ADB对南亚今明两年的经济预估分别为成长7.0%和7.2%。

ADB称，消费需求表现强劲，而且全球大宗商品价格不断上涨，有可能导致今年亚洲发展中经济体的通胀率加速至3.0%，到2018年升至3.2%。

GDP增长率(%) 实际值 ---预测---

分区/

经济 2016 2017 2018

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预测日期 4月 2016年12月 4月

中亚 2.1 3.1 2.6 3.5

东亚 6.0 5.8 5.6 5.6

中国 6.7 6.5 6.4 6.2

南亚 6.7 7.0 7.3 7.2

印度 7.1 7.4 7.8 7.6

东南亚 4.7 4.8 4.6 5.0

印尼 5.0 5.1 5.1 5.3

马来西亚 4.2 4.4 4.4 4.6

菲律宾 6.8 6.4 6.4 6.6

新加坡 2.0 2.2 2.0 2.3

泰国 3.2 3.5 3.5 3.6

越南 6.2 6.5 6.3 6.7

缅甸 6.4 7.7 na 8.0

太平洋地区 2.6 2.9 3.3 3.3

亚洲发展中国家 5.8 5.7 5.7 5.7

通胀率(%) 实际值 ---预测---

分区/

经济 2016 2017 2018

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预测日期 4月 2016年12月 4月

中亚 11.1 7.8 6.3 7.3

东亚 1.9 2.3 2.1 2.6

中国 2.0 2.4 2.2 2.8

南亚 4.6 5.2 5.7 5.4

印度 4.7 5.2 5.8 5.4

东南亚 2.1 3.3 3.0 3.5

印尼 3.5 4.3 4.0 4.5

马来西亚 2.1 3.3 2.5 2.7

菲律宾 1.8 3.5 2.8 3.7

新加坡 -0.5 1.0 0.8 1.5

泰国 0.2 1.8 2.0 2.0

越南 2.7 4.0 5.0 5.0

缅甸 6.5 7.0 na 7.5

太平洋地区 4.6 5.2 5.4 5.4

亚洲发展中国家 2.5 3.0 2.9 3.2

(完)