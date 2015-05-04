亚行表明将在符合标准的条件下与亚投行展开合作

美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
路透巴库5月2日 - 亚洲开发银行(ADB)周六表示，只要符合标准，该行准备与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)共同合作；亚行并宣布展开调整，以使自身放贷能力提高数以十亿计美元。
中国表示，有57国正式成为亚投行意向创始成员国，但美日等国迄今尚未加入。
亚行总裁中尾武彦在阿塞拜疆召开亚行年会记者会时表示，在符合标准的条件下，亚行希望与亚投行展开合作。
“亚行愿意与亚投行展开合作，包括联合融资，”中尾武彦在巴库表示。“如果我们要联合融资，就要研究如何操作。但我不希望降低我们的标准。”
此次亚行召开为期四天的会议，正值对全球发展框架前景的讨论升温之际，有多个国家(包括亚行多数股东在内)都参与成为亚投行创始成员国。
中尾武彦周五与亚投行临时秘书处秘书长金立群举行一个小时的会谈。双方同意在亚洲展开合作，包括共同为基础设施项目融资，并共享信息。
“我们一致认同安全政策对项目的环境和社会影响的重要性，”中尾武彦表示。
为了提高自身的贷款能力，亚行还宣布合并亚洲开发基金和普通资金源的资产负债表。
“合并将把亚行贷款与赠款总体批准额度最高提升至200亿美元，比目前水平高50%，”亚开行在一份声明中称。
声明称，根据新的设想，亚行对贫困国家的援助将增加多达70%，估计未来数年内援助规模最高将增至400亿美元，去年为230亿美元。(完)
(编译 龚芳/李爽 审校 王丽鑫/郑茵)
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