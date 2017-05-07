日本经济：总裁称通胀偏低令央行面临挑战

* 增长及物价形势“大幅好转”--黑田东彦

* 日本央行将保持超宽松政策因通胀偏低

* 日圆疲软近来没有促进日本出口--黑田

路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。

随着全球需求好转提振出口和工业生产，日本经济显现活力迹象。尽管黑田东彦2013年就任以来，实施了四年的大规模印钞政策，但通胀仍然低迷，因薪资增长缓慢不利于家庭支出。

“四年过去了...我们的通胀率仍然在零附近。这种形势对于日本央行官员仍是极具挑战性，”黑田东彦在亚洲开发银行(ADB)年会间歇举行的研讨会上称。

他称，尽管增长和物价形势“大幅好转”，但通胀仍远低于目标，该行将保持“有力”货币宽松，以使通胀预期达到2%左右。

“我不会说无能为力，但确实尽了全力实现2%的通胀目标，”他称。

黑田还称，日圆兑其他货币贬值近几年并没有让该国出口增加，因为更多的企业现在在海外进行生产。

日圆贬值反而是推高了企业获利，这应会提高薪资和资本支出，他称。