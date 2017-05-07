日本经济：总裁称通胀偏低令央行面临挑战

中国经济：以点带面推动军民融合整体水平提升，强化资源整合力度--习近平
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
* 增长及物价形势“大幅好转”--黑田东彦
* 日本央行将保持超宽松政策因通胀偏低
* 日圆疲软近来没有促进日本出口--黑田
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。
随着全球需求好转提振出口和工业生产，日本经济显现活力迹象。尽管黑田东彦2013年就任以来，实施了四年的大规模印钞政策，但通胀仍然低迷，因薪资增长缓慢不利于家庭支出。
“四年过去了...我们的通胀率仍然在零附近。这种形势对于日本央行官员仍是极具挑战性，”黑田东彦在亚洲开发银行(ADB)年会间歇举行的研讨会上称。
他称，尽管增长和物价形势“大幅好转”，但通胀仍远低于目标，该行将保持“有力”货币宽松，以使通胀预期达到2%左右。
“我不会说无能为力，但确实尽了全力实现2%的通胀目标，”他称。
黑田还称，日圆兑其他货币贬值近几年并没有让该国出口增加，因为更多的企业现在在海外进行生产。
日圆贬值反而是推高了企业获利，这应会提高薪资和资本支出，他称。
“以日本来说，汇率影响较大的不是贸易收支，而是企业获利状况，进而令内需波动，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透北京6月21日 - 中国国家主席习近平日前指出，要推动军民融合深度发展，必须向重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升；要强化资源整合力度，盘活用好存量资源，优化配置增量资源，发挥军民融合深度发展的最大效益。
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