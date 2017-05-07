日央行总裁称通胀偏低令央行面临挑战

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。
随着全球需求好转提振出口和工业生产，日本经济显现活力迹象。尽管黑田东彦2013年就任以来，实施了四年的大规模印钞政策，但通胀仍然低迷，因薪资增长缓慢不利于家庭支出。
“四年过去了...我们的通胀率仍然在零附近。这种形势对于日本央行官员仍是极具挑战性，”黑田东彦在亚洲开发银行(ADB)年会间歇举行的研讨会上称。
他称，尽管增长和物价形势“大幅好转”，但通胀仍远低于目标，该行将保持“有力”货币宽松，以使通胀预期达到2%左右。
“我不会说无能为力，但确实尽了全力实现2%的通胀目标，”他称。
黑田还称，日圆兑其他货币贬值近几年并没有让该国出口增加，因为更多的企业现在在海外进行生产。
日圆贬值反而是推高了企业获利，这应会提高薪资和资本支出，他称。
“以日本来说，汇率影响较大的不是贸易收支，而是企业获利状况，进而令内需波动，”他称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。