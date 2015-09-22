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路透中文国际短讯 | 2015年 9月 22日 星期二 14:44 BJT

ADB预期今明两年亚洲和中国经济增长放缓

亚洲开发银行(ADB)称，亚洲发展中国家的经济增长率或将逊于此前预期，因中国经济放缓损及需求。ADB并敦促亚洲地区决策者要强化金融体系应对外部冲击的能力。ADB目前预计今明两年亚洲经济增长率将分别在5.8%和6.0%，对中国今明两年经济增长率预估值则分别为6.8%和6.7%。路透

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