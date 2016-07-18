亚行小幅调降亚洲发展中国家今年增长预估（更新版）

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(新增更多讲话，以及对中国、印度和东南亚的预估)
路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(亚行,ADB)周一调降对2016年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国决定退欧造成短期市场震荡。
ADB在2016年亚洲发展展望增补报告中称，预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%。亚洲发展中国家包括亚太地区45个国家。
ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。
英国6月公投决定脱离欧盟进一步冲击增长已然乏力的欧元区经济，并撼动全球金融市场。
“虽然英国退欧公投已经影响到亚洲发展中经济体的货币和股市，但短期对于实体经济的影响料将较小。”亚洲开发银行首席经济学家魏尚进表示。
“不过，考虑到主要工业化经济体的成长前景疲弱，决策者应保持警惕，随时准备应对外部冲击，以确保本地区的经济成长能保持强劲。”
亚开行认为中国今明两年仍有望实现6.5%和6.3%的成长率，预计中国政府削减过剩工业产能的计划将令该国明年的增长率受抑。
中国国家统计局周五公布，二季度GDP增幅同比为6.7%，略好于预期，但民间投资降至纪录低位，暗示经济活动的进一步疲软可能促使政府出台更多刺激举措。
亚开行预计印度经济今明两年的成长率分别为7.4%和7.8%。
东南亚经济今明两年的增长预估维持在4.5%和4.8%不变。（完）
(编译 许娜/高琦 审校 白云/张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。