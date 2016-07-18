亚行小幅调降亚洲发展中国家今年增长预估（更新版）

(新增更多讲话，以及对中国、印度和东南亚的预估)

路透马尼拉7月18日 - 亚洲开发银行(亚行,ADB)周一调降对2016年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国决定退欧造成短期市场震荡。

ADB在2016年亚洲发展展望增补报告中称，预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%。亚洲发展中国家包括亚太地区45个国家。

ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。

英国6月公投决定脱离欧盟进一步冲击增长已然乏力的欧元区经济，并撼动全球金融市场。

“虽然英国退欧公投已经影响到亚洲发展中经济体的货币和股市，但短期对于实体经济的影响料将较小。”亚洲开发银行首席经济学家魏尚进表示。

“不过，考虑到主要工业化经济体的成长前景疲弱，决策者应保持警惕，随时准备应对外部冲击，以确保本地区的经济成长能保持强劲。”

亚开行认为中国今明两年仍有望实现6.5%和6.3%的成长率，预计中国政府削减过剩工业产能的计划将令该国明年的增长率受抑。

中国国家统计局周五公布，二季度GDP增幅同比为6.7%，略好于预期，但民间投资降至纪录低位，暗示经济活动的进一步疲软可能促使政府出台更多刺激举措。

亚开行预计印度经济今明两年的成长率分别为7.4%和7.8%。

东南亚经济今明两年的增长预估维持在4.5%和4.8%不变。（完）