亚开行预测今明两年亚洲经济增长前景光明 得益于出口强劲

路透7月19日 - 亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，

以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其它消费品，亚洲制造业正受

益于全球需求改善。

亚洲开发银行周四在最新的亚洲发展展望报告中预测，亚洲发展中国

家今明两年的经济增速料分别为5.9%和5.8%。上述亚洲发展中国家包括亚

太地区45个国家。

亚开行4月时对今明两年的增速预测均为5.7%。

去年末以来全球需求改善，为依赖贸易的亚洲经济体提供亟需的增长

动能。与此同时美国和欧洲的经济增长也出现改善苗头。

最新的亚洲发展展望报告将中国2017及2018年经济增幅预估从之前的

6.5%和6.2%分别上调至6.7%和6.4%，归因于强劲消费及出口改善。

中国二季度GDP同比超预期增长6.9%，主要得益于投资、消费和出口

三驾马车的齐齐发力。这在中美周三开启经济对话之际，可能引发贸易紧

张关系加剧。

“尽管围绕全球复苏力道的不确定性犹存，我们感觉该区域经济能很

好地应对经济前景中可能出现的震荡，”亚开行首席经济学家泽田康幸在

一份声明中称。

亚开行称，由于食品及燃料价格表现良好，区域通胀料仍保持在控制

之中。该行将今年的通胀预估从3.0%下调至2.6%，并将明年的预估从3.2%

调低至3.0%。(完)