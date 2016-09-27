亚洲开发银行维持今明两年亚洲增长预估不变 因中印增长强劲

2015年7月15日，北京中央商务区的写字楼和路过的行人。 REUTERS/Jason Lee

路透马尼拉9月27日 - 亚洲开发银行(ADB)维持今明两年亚洲经济增长5.7%的预估不变，称中国和印度经济持续扩张能够稳定亚洲经济，但对美国即将升息的风险提出警告。

亚开行将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，称受中国财政和货币刺激举措推动。

亚开行在周二公布的最新亚洲发展展望报告中表示，维持今年印度经济增长7.4%、明年增长7.8%的预估不变，得益于强劲的消费和投资复苏。

“中国和印度经济强力增长，帮助亚洲地区维持增长势头，”亚开行副首席经济学家庄巨忠表示。

“不过，决策者需要关注潜在的资本流动逆转等下行风险，发达国家、尤其是美国的货币政策变动可能引发资本流动逆转，”庄巨忠称。

亚开行称，美国升息的可能性或将打乱资本流动，并导致亚洲地区的宏观经济管理更加棘手。

“许多亚洲经济体的民间债务上升，倘若经济陷入困境或利率大幅攀升，则这种局面恐怕无法持续，”亚开行指出。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周维持利率不变，但强烈暗示若就业市场持续改善，有望在年底前收紧货币政策。美联储今年还有两次会议。

联储在2015年12月实施了近10年来的首次升息。

今年上半年，中国经济较上年同期增长6.7%，增速低于2015年全年的成长6.9%。

ADB对今年东南亚经济成长预估维持在4.5%，称菲律宾和泰国上半年的经济力道构成支撑。但ADB将该地区2017年经济成长预估从3月时的4.8%调降至4.6%。

ADB对南亚今明两年的经济预估分别为成长6.9%和7.3%，持平于3月预估。

ADB对2016年发展中亚洲的通胀率平均预估从2.5%上调至2.6%，对2017年的预估从2.7%上调至2.9%，指因全球油价和食品价格上涨。

GDP增长率(%) 实际值 --预测--

2015 2016 2017

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预测日期 9月 3月 9月 3月

中亚 3.0 1.5 2.1 2.6 2.8

东亚 6.1 5.8 5.7 5.6 5.6

中国 6.9 6.6 6.5 6.4 6.3

南亚 7.0 6.9 6.9 7.3 7.3

印度 7.6 7.4 7.4 7.8 7.8

东南亚 4.4 4.5 4.5 4.6 4.8

印尼 4.8 5.0 5.2 5.1 5.5

马来西亚 5.0 4.1 4.2 4.4 4.4

菲律宾 5.9 6.4 6.0 6.2 6.1

新加坡 2.0 1.8 2.0 2.0 2.2

泰国 2.8 3.2 3.0 3.5 3.5

越南 6.7 6.0 6.7 6.3

缅甸 7.2 8.4 8.4 8.3 8.3

太平洋地区 7.2 2.7 3.8 3.5 3.1

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发展中亚洲 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7

通胀率(%) 实际值 --预测--

2015 2016 2017

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预测日期 9月 3月 9月 3月

中亚 6.1 11.5 10.8 6.4 5.9

东亚 1.3 1.9 1.6 2.2 2.0

中国 1.4 2.0 1.7 2.2 2.0

南亚 4.9 5.2 5.2 5.7 5.7

印度 4.9 5.4 5.4 5.8 5.8

东南亚 2.7 2.0 2.6 2.9 2.9

印尼 6.4 3.5 4.5 4.0 4.2

马来西亚 2.1 2.1 2.7 2.5 2.5

菲律宾 1.4 1.8 2.3 2.8 2.7

新加坡 -0.5 -0.8 -0.6 0.8 0.4

泰国 -0.9 0.4 0.6 2.0 2.0

越南 0.6 2.5 3.0 4.5 4.0

缅甸 11.0 9.5 9.5 8.5 8.5

太平洋地区 3.9 4.7 4.5 5.5 4.7

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发展中亚洲地区 2.1 2.6 2.5 2.9 2.7

(完)