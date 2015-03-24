亚开行预计今明两年发展中亚洲地区经济将稳健增长

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透马尼拉3月24日 - 亚洲开发银行(ADB)表示，今年与明年发展中亚洲地区经济预计稳健增长，但美国利率今年稍晚可能回到上升周期，也许需要该地区采取政策行动应对资本流动方向逆转。
亚开行公布2015年发展中亚洲经济体增长预估。该地区包括45个亚太国家与地区。以下为详细表格：
国内生产总值(GDP)增长(单位%)
2014年 2015年 2016年
(实际) ------------(预期)------------
预期日期 3月 2014年12月 3月
中亚 5.1 3.5 5.4 4.5
东亚 6.6 6.5 6.5 6.3
中国 7.4 7.2 7.2 7.0
南亚 6.9 7.2 6.1 7.6
印度 7.4 7.8 6.3 8.2
东南亚 4.4 4.9 5.1 5.3
印尼 5.0 5.5 5.6 6.0
马来西亚 6.0 4.7 5.3 5.0
菲律宾 6.1 6.4 6.4 6.3
新加坡 2.9 3.0 3.5 3.4
泰国 0.7 3.6 4.0 4.1
越南 6.0 6.1 5.8 6.2
太平洋地区 6.1 10.7 13.4 4.5
________________________________________________________________
发展中亚洲 6.3 6.3 6.2 6.3
主要工业化国家
1.6 2.2 -- 2.4
通胀(单位%)
2014年 2015年 2016年
(实际) ------------(预期)------------
预期日期 3月 2014年12月 3月
中亚 5.7 6.7 6.8 6.6
东亚 1.9 1.7 2.6 2.2
中国 2.0 1.8 2.6 2.3
南亚 7.1 5.1 5.6 5.6
印度 7.0 5.0 5.3 5.5
东南亚 4.1 3.1 4.5 3.1
印尼 6.4 5.5 6.7 4.0
马来西亚 3.1 3.2 3.6 2.9
菲律宾 4.1 2.8 4.1 3.3
新加坡 1.0 0.2 1.7 1.5
泰国 1.9 0.2 2.3 2.0
越南 4.1 2.5 5.5 4.0
太平洋地区 5.8 5.5 4.5 4.1
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发展中亚洲 3.1 2.6 3.5 3.0
主要工业化国家
1.5 0.7 -- 1.9 (完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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