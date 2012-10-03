亚洲开发银行调降亚洲发展中经济体今明两年GDP增幅预估

5月3日在菲律宾街头拍到的图片。 REUTERS/Erik De Castro

* 将2012年亚洲发展中经济体GDP增幅预估从6.9%降至6.1%

* 预计中国经济在2012年将成长7.7%,先前预估为增长8.5%

* 预计印度经济今年增长5.6%,此前预估为增长7.0%

路透马尼拉10月3日电---亚洲开发银行周三调降亚洲发展中经济体2012年和2013年增长率预估,因全球需求低迷拖累中国和印度经济,并打击依赖出口的经济体.

该行称,亚洲经济体应寻求多元化增长,并投资於蓬勃发展的服务业,正如印度和菲律宾所作的那样,以期在外部需求持续疲弱的情况下,维持国内经济增长.

亚行在最新地区展望报告中警告称,欧元区主权债务危机久拖不决和美国濒临财政悬崖是成长前景面临的两个最主要威胁,亚洲最开放的经济体尤其容易受到波及.

其并称,资本流向发展中亚洲国家迅速掉转方向的风险也依然令人担忧,不过亚洲地区的资本市场尚未显现过多动荡.

不过亚行表示,本地区多数国家都有足够空间,在必要时可运用货币和财政政策工具来维持国内经济增长,且今明两年通胀料将低於先前的预估.

亚行并称,亚洲地区在经历多年的快速经济增长後,必须准备应对在较长期内经济温和扩张的局面.

发展中亚洲国家预料今年经济增长6.1%,2013年成长6.7%.这其中包括位於中亚、东亚、南亚、东南亚和太平洋地区的45个国家.

数据远低於4月预估的今明两年分别增长6.9%和7.3%,也不及去年7.2%的增幅.

浏览GDP预估图表,请点击:(link.reuters.com/qym92t)

浏览通胀预估图表,请点击:(link.reuters.com/sym92t)

阅读亚行报告全文,请登陆:www.adb.org

**中印增长预期降低**

亚洲开发银行表示,中国经济今明两年料分别成长7.7%和8.1%,低於4月预估的成长8.5%和8.7%.中国亦正艰难地应对着国内投资和需求的放缓.

印度经济2012和2013年料分别成长5.6%和6.7%,低於之前预估的成长7.0%和7.5%,该国正在对抗通胀率居高不下、巨大的财政赤字和更加疲弱的消费.

亚洲开发银行称,东亚仍将是该地区成长最快的区域,不过仍难免该地区整体减速的影响.

该行维持东南亚2012年成长5.2%的预估,部分受助于泰国去年遭遇洪灾後的恢复努力,以及马来西亚和菲律宾较高的政府支出.

亚洲开发银行称,该地区的决策者必须找到支撑国内经济成长的办法,因为全球需求疲软令出口持续承压.

该行还称,教育改革、改善基础设施以及放松监管等旨在提振服务业的政策,将帮助提高生产率并促进包容性增长(inclusive growth).目前服务业占该地区国内生产总值(GDP)的近一半,而且2009年聘用人手占亚洲发展中国家总劳动人口的34%.(完)

--编译/审校 徐文焰/肖群英/兰秀娟/侯向明/隋芬

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