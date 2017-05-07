中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作

路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。

中国财政部长肖捷与麻生进行对话。肖捷上周五因国内紧急会议没有出席中日韩财政领导会议，他前往日本会晤麻生，寻求缓解有关因外交原因缺席的揣测。

“我们就中日经济、财政状况和金融领域的合作积极交换观点，”麻生在会后对记者称，财政部和央行高级官员也参与这次会议。

“我们再次确认了两国金融合作的必要，并且分享处理经济政策和结构性问题的经验，这意义重大，”他称。

两国同意对符合双方利益的问题发起共同研究，并在下次对话时公布结果，但没有详述。下次对话将于2018年在中国进行。

麻生称，对话没有讨论汇率和朝鲜导弹及核项目等问题。这次对话是在亚洲开发银行(ADB)在横滨召开的年会间歇进行。

中日两国一致认为尊重自由贸易的必要性，认为对于亚洲依赖贸易的经济体而言，自由贸易至关重要。(完)