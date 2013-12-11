亚开行上调中国今明两年经济增长预估

路透马尼拉12月11日 -亚洲开发银行(ADB)周三小幅上调对中国今明两年的经济增长预估，认为政府改革措施以及主要贸易伙伴前景改善，将对中国产生积极影响。

该行将中国2013年经济增长预估从10月预估值7.6%上调至7.7%，2014年增幅预估也由7.4%提高至7.5%。

但亚开行下调对东南亚今明两年的经济增长预估，因此前强台风袭击菲律宾，且泰国政局不稳。

该行仍预计亚洲发展中经济体今明两年经济增长率分别为6.0%和6.2%。

以下为ADB对亚洲发展中经济体最新的亚洲发展展望预估细节内容。该报告可在ADB网站(www.adb.org)取得。

GDP增长率(%) 实际 预测

地区/经济体 2012年 2013年 2014年

12月 10月 7月 12月 10月 7月

中亚 5.6 5.7 5.4 5.3 6.1 6.0 6.0

东亚 6.5 6.7 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7

中国 7.7 7.7 7.6 7.7 7.5 7.4 7.5

南亚 5.1 4.7 4.7 5.6 5.5 5.5 6.2

印度 5.0 4.7 4.7 5.8 5.7 5.7 6.5

东南亚 5.6 4.8 4.9 5.2 5.2 5.3 5.6

东盟五国 6.2 5.1 5.2 5.2 5.5 5.6 5.6

太平洋地区 7.1 5.0 5.2 5.0 5.4 5.5 5.5

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亚洲发展中经济体 6.1 6.0 6.0 6.3 6.2 6.2 6.4

备注：东盟五国为印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉/李爽)

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