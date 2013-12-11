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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 11日 星期三 14:06 BJT

亚行上调中国今明两年经济增长预估

亚洲开发银行(ADB)周三小幅上调对中国今明两年的经济增长预估，认为政府改革措施以及主要贸易伙伴前景改善，将对中国产生积极影响。该行将中国2013年经济增长预估值上调至7.7%，2014年增幅预估也提高至7.5%。图为2010年7月5日，北京中央商务区街景。路透
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