亚开行下调亚洲发展中经济体今年经济增幅预估

路透马尼拉3月30日 - 亚洲开发银行下调亚洲发展中经济体今年的经济增长预估，称原因是全球存在诸多不利因素且中国前景转弱。

亚洲开发银行在周三公布的最新展望报告中称，亚洲发展中经济体2016和2017年经济增速预计均为5.7%。

亚开行在去年12月的报告中，对亚洲发展中经济体2016年的经济成长率预估为6.0%。

这个包含亚太45国的地区2015年经济增长5.9%。

“诸多风险偏向于下档，因为美国收紧货币政策可能加剧金融波动性，中国经济进一步放缓可能扩散至邻国，生产者物价通缩可能损及一些经济体的增长，”亚洲开发银行首席经济学家魏尚进说。

亚洲开发银行预测中国今年经济增长率将从2015年的6.9%放缓到6.5%，扩张速度将为四分之一世纪以来最慢，2017年的中国经济增速可能进一步降到6.3%。

亚开行对中国2016年经济增速的预估值低于12月时预估的6.7%，处在中国政府设定的6.5-7%目标区间的低端。中国正在艰难推进痛苦的改革，不过中国总理李克强誓言中国经济将不会硬着陆。

亚开行还表示，原油和其它大宗商品的疲弱价格，也给亚洲依赖商品出口的经济体发展前景蒙上阴霾。

报告称，美国民间消费和投资的扩张将因外部需求疲弱而受抑。美联储决策者已经指出动荡的全球经济带来持续风险，并因此将今年预估的升息次数从四次降至两次。

亚开行称，印度今年的经济增长率料从去年的7.6%下滑到7.4%，但到2017年会反弹到7.8%。

对于所有的南亚经济体，亚开行预估该地区经济增长率在2016年和2017年分别为6.9%和7.3%，2015年为成长7.0%。

东南亚今年经济成长率预估为4.5%，2017年预估为4.8%，高于2015年的4.4%。

亚开行预估东亚2016年及2017年经济成长率分别为5.7%及5.6%。去年东亚成长率为6.0%。

亚开行称，中亚今明两年经济成长率预估分别为2.1%及2.8%，去年为2.9%。

亚开行指出，随着内需增强，亚洲发展中国家今年通胀率预料回升至2.5%，高于去年的2.2%。亚开行称，明年国际大宗商品价格反弹，应会拉升通胀率至2.7%。

报告内容可至亚开行网站查阅 www.adb.org

GDP增长率(%) 实际值 --预测--

2015 2016 2017

预测日期 3月 2015年12月 3月

中亚 2.9 2.1 3.7 2.8

东亚 6.0 5.7 6.0 5.6

中国 6.9 6.5 6.7 6.3

南亚 7.0 6.9 7.3 7.3

印度 7.6 7.4 7.8 7.8

东南亚 4.4 4.5 4.9 4.8

印尼 4.8 5.2 5.3 5.5

马来西亚 5.0 4.2 4.9 4.4

菲律宾 5.8 6.0 6.3 6.1

新加坡 2.0 2.0 2.3 2.2

泰国 2.8 3.0 3.8 3.5

越南 6.7 6.7 6.6 6.5

太平洋地区 7.0 3.8 3.8 3.1

发展中亚洲 5.9 5.7 6.0 5.7

通胀率(%) 实际值 --预测--

2015 2016 2017

预测日期 3月 2015年12月 3月

中亚 6.2 10.8 8.4 5.9

东亚 1.3 1.6 1.8 2.0

中国 1.4 1.7 1.8 2.0

南亚 5.0 5.2 5.5 5.7

印度 5.0 5.4 5.5 5.8

东南亚 2.7 2.6 3.2 2.9

印尼 6.4 4.5 4.8 4.2

马来西亚 2.1 2.7 2.9 2.5

菲律宾 1.4 2.3 3.0 2.7

新加坡 -0.5 -0.6 0.5 0.4

泰国 -0.9 0.6 1.5 2.0

越南 0.6 3.0 4.0 4.0

太平洋地区 3.4 4.5 4.4 4.7

发展中亚洲地区 2.2 2.5 2.7 2.7

(完)