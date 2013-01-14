亚行：为建设生态文明中国需要绿色税收和财政改革

路透北京1月14日 - 当眼下中国诸多城市在成为雾都时,亚洲开发银行周一在北京发布环境分析报告称,为建设生态文明,中国的政策制定者们需要采取全面的财政、经济和法律措施.

亚行报告建议中国政府改革资源定价机制,并引入绿色税收制度.该制度将对资源开采以及污染物和二氧化碳排放征税,允许将污染控制设备的投资抵扣税款.

同时财政改革应该与此类经济激励措施一并推出.这将使环境税的税收收入和节省款项循环到省级以下政府,鼓励他们进一步加大环境保护和资源节约方面的投资.

报告还建议政府为"生态补偿"设立一个国家性监管框架,政府或私营部门向提供生态服务保护的家庭,社区或当地政府给予经济补偿.

"中国面临的环境挑战可以说比任何其他国家都复杂."亚行驻中国代表处首席代表哈米德·谢里夫称,"虽然中国环境在许多方面已经得到改善,但是由于环境压力增大,整体形势仍在恶化.中国的环境形势在达到转折点之前还有许多事情要做."

报告称,尽管过去五年中国在环保领域取得一些成就,但在水质污染、水资源短缺和固体废弃物方面仍面临潜在危机.城市和工业废水处理与固体废弃物管理仍是主要挑战.解决这些问题将需要创新的战略,法规和经济刺激措施.

连续三天中国有33个城市的部分检测站点检测数据超过300,即空气质量达到了严重污染,北京由此发布史上首个霾橙色预警.据中央气象台网站消息,中央气象台继续发布雾霾黄色预警,中东部雾霾天气将持续至16日.(完)

(发稿 沈燕/乔艳红; 审校 杨淑祯)

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