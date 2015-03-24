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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 24日 星期二 15:58 BJT

中国经济成长预计放缓 发展中亚洲地区将稳步增长--ADB

亚洲开发银行(ADB)表示，今年与明年发展中亚洲地区经济预计稳健增长，但美国利率今年稍晚可能回到上升周期，也许需要该地区采取政策行动应对资本流动方向逆转。ADB表示，今年中国经济增速预计从去年的7.4%降至7.2%，明年料降至7.0%。路透
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