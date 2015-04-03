亚开行计划与中国国内银行共同提供项目融资--中国日报

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透上海4月3日 - 据《中国日报》报导，亚洲开发银行(ADB/亚开行)副总裁Stephen Groff周五称，该行计划与中国国内的银行共同为中国以外的项目提供资金。
《中国日报》根据其对Groff的专访报导称，亚开行已经与中国国家开发银行(CDB)和中国进出口银行签署了备忘录，“在中国以外寻找机遇”。
Groff说亚开行还没有发现有适合共同投资的项目。
这些合作举措正值中国倡导的亚洲基础设施投资银行(亚投行)成立之际，后者的初始资金为500亿美元。
亚开行的资金为1,650亿美元，国开行总资产为1.6万亿美元。
“可能的状况是亚开行、世界银行和亚投行各提供等额资金，(我们会)鼓励其他资金也加入，”Groff对《中国日报》表示。
“亚开行的目标是消除亚太地区的贫困，我们希望主要通过基础设施来实现，”他说。
上月亚开行总裁中尾武彦表示，如果达到亚开行的贷款标准，可以考虑与亚投行共同提供融资。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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