亚开行总裁称中国经济不会发生硬着陆

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透东京3月23日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国经济不太可能发生硬着陆，因为中国仍有通过财政和货币刺激措施来管理增长的空间。
“中国不会发生硬着陆，”曾担任日本财务省国际事务次官的中尾武彦在新闻发布会上称。
亚洲开发银行曾预估中国经济今年将增长6.7%，但中尾武彦称，这一预估可能在本月稍晚小幅修正，暗示有可能被下修。
中国政府为今年设定的经济增长目标为6.5-7%；2015年经济增长6.9%。(完)
(编译 汪红英/徐文焰；审校 王颖)
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。