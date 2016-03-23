亚开行总裁称中国经济不会发生硬着陆

路透东京3月23日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，中国经济不太可能发生硬着陆，因为中国仍有通过财政和货币刺激措施来管理增长的空间。

“中国不会发生硬着陆，”曾担任日本财务省国际事务次官的中尾武彦在新闻发布会上称。

亚洲开发银行曾预估中国经济今年将增长6.7%，但中尾武彦称，这一预估可能在本月稍晚小幅修正，暗示有可能被下修。

中国政府为今年设定的经济增长目标为6.5-7%；2015年经济增长6.9%。(完)