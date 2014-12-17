亚开行小幅下调亚洲发展中地区经济预测 预计中国今年成长7.4%

路透马尼拉12月17日 - 亚洲开发银行(ADB)小幅下调对亚洲发展中地区今年和明年经济成长的预估，但称油价下跌料有助于该地区各经济体推进改革。

ADB周三在2014年最新展望报告中表示，目前预期亚洲发展中地区今年成长6.1%，略低于9月预测的6.2%。预计2015年成长6.2%，低于上次预测的6.4%。

“尽管今年前三个季度经济成长略低于我们的预期，不过油价下滑意味着2015年可能出现上档惊喜，因大多数经济体为原油进口国，”亚洲开发银行首席经济学家魏尚进表示。

ADB将中国2014年和2015年经济增长预期分别下调至7.4%和7.2%，9月时预估分别为7.5%和7.4%，因房价下滑和建筑行业的溢出效应。

ADB称，印度总理莫迪采取的改革举措将帮助印度经济今年成长5.5%，如果加大改革力度，将提振2015年经济成长达到6.3%。东南亚2014年和2015年增速料低于此前预估，因该地区经济体成长迟滞。东南亚2014年经济料成长4.4%，之前预估为成长4.6%，2015年的增速预估则从5.3%调降至5.1%。

“全球油价下跌给印尼和印度等石油进口国提供了绝佳的机会，可以改革其成本高昂的燃料补贴计划，”魏尚进说。“另外，石油出口国可以趁机发展其制造业，因商品价格偏低往往会使其实质汇率更具竞争力。”

布兰特原油LCOc16月以来跌49%至每桶不到60美元，这意味着东南亚主要石油进口国--泰国、菲律宾和印尼可以节省一大笔钱。

该地区2014年和2015年通胀率料分别为3.2%和3.5%，9月时的预估分别为3.4%和3.7%。

该报告可参见亚洲开发银行网站(www.adb.org) 。 (完)

(编译 张涛/杜明霞/李爽 审校 龚芳/张荻/田建华)

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