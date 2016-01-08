亚洲开发银行总裁称中国有实施经济刺激举措的空间

路透马尼拉1月8日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五称，中国财政状况稳健且通胀温和，所以有实施经济刺激举措的空间。

“如果经济成长下降，中国还有实施刺激的空间，因为其财政状况强劲，且通胀温和，”他在马尼拉对外国记者表示。

今年迄今中国股市重挫和人民币大幅贬值，已经加剧了对于中国经济的担忧。

人民币持续贬值，令其他亚洲国家面临压力，需压低本币汇率以维持竞争力。(完)