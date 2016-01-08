亚洲开发银行总裁称中国有实施经济刺激举措的空间

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透马尼拉1月8日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五称，中国财政状况稳健且通胀温和，所以有实施经济刺激举措的空间。
“如果经济成长下降，中国还有实施刺激的空间，因为其财政状况强劲，且通胀温和，”他在马尼拉对外国记者表示。
今年迄今中国股市重挫和人民币大幅贬值，已经加剧了对于中国经济的担忧。
人民币持续贬值，令其他亚洲国家面临压力，需压低本币汇率以维持竞争力。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 于春红/蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)