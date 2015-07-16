亚开行调降中国等亚洲国家今明两年经济成长预期

路透马尼拉7月16日 - 亚洲开发银行调降中国和亚洲其他国家今明两年经济成长预估，主要归因于中国及其他发达国家经济增速慢于预期。

亚洲开发银行周四公布2015经济展望补充报告称，亚洲发展中经济体今明两年经济增速料分别为6.1%和6.2%，该行3月时预估均为成长6.3%。

东亚经济成长仍然受抑，该地区产出普遍低于预期。该行表示，中国今年的经济增长料放缓至7.0%，明年为6.8%；3月时预估分别为成长7.2%和7.0%。

亚洲开发银行将南亚地区今年的经济成长预估从3月时的7.2%小幅上调至7.3%，因预计孟加拉国生产强劲，料可抵消尼泊尔经济因地震灾害而成长疲弱的影响，同时印度经济也将会受到农业强劲成长以及新增投资的支持。

该行认为，东南亚经济成长预计会稍稍逊色一些，今明两年料分别增长4.6%和5.1%，低于3月时分别为成长4.9%和5.3%的预估，因该地区今年以来经济产出情况令人失望。

东南亚最大的经济体印尼今年经济成长幅度被调降至5.0%，2016年预估也降至5.6%，因新政府改革计划的具体实施需要时间，且政府支出放缓。3月时的预估分别为成长5.5%和6.0%。

目前预计，2015年该地区通胀率料为2.4%，低于3月时2.6%的预估。

欲浏览报告原文，请点选亚洲开发银行网站： www.adb.org

GDP成长率(%) 实际 --预估--

按地区/经济体 2014 2015 2016

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预估发布时间 7月 3月 7月 3月

中亚 5.1 3.5 3.5 4.2 4.5

东亚 6.6 6.2 6.5 6.2 6.3

中国 7.4 7.0 7.2 6.8 7.0

南亚 6.8 7.3 7.2 7.6 7.6

印度 7.3 7.8 7.8 8.2 8.2

东南亚 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3

印尼 5.0 5.0 5.5 5.6 6.0

马来西亚 6.0 4.7 4.7 5.0 5.0

菲律宾 6.1 6.4 6.4 6.3 6.3

新加坡 2.9 2.8 3.0 3.4 3.4

泰国 0.9 3.2 3.6 4.1 4.1

越南 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2

太平洋地区 6.3 9.9 9.9 5.0 4.8

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亚洲发展中经济体 6.3 6.1 6.3 6.2 6.3

主要工业化国家 1.6 1.6 2.2 2.3 2.4

通胀率(%) 实际 --预估--

按地区/经济体 2014 2015 2016

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预估发布时间 7月 3月 7月 3月

中亚 5.7 6.7 6.7 6.6 6.6

东亚 1.9 1.4 1.7 2.2 2.2

中国 2.0 1.5 1.8 2.2 2.3

南亚 6.2 5.0 5.1 5.6 5.6

印度 5.9 5.0 5.0 5.5 5.5

东南亚 4.1 3.4 3.1 3.4 3.1

印尼 6.4 6.4 5.5 4.9 4.0

马来西亚 3.1 3.3 3.2 3.0 2.9

菲律宾 4.1 2.8 2.8 3.3 3.3

新加坡 1.0 0.2 0.2 1.5 1.5

泰国 1.9 -0.4 0.2 1.8 2.0

越南 4.1 2.5 2.5 4.0 4.0

太平洋地区 3.6 4.7 5.0 4.0 4.1

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亚洲发展中经济体 3.0 2.4 2.6 3.0 3.0

数据来源：亚洲开发银行2015年最新展望报告(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 李婷仪/戴素萍/张若琪)

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