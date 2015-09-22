ADB预期今明两年亚洲和中国经济增长率将放缓

路透马尼拉9月22日 - 亚洲开发银行(ADB)称，亚洲发展中国家的经济增长率或将逊于此前预期，因中国经济放缓损及需求。ADB并敦促亚洲地区决策者要强化金融体系应对外部冲击的能力。

ADB周二在2015年经济最新预估中称，目前预期今明两年亚洲经济增长率将分别在5.8%和6.0%，7月时预期为6.1%和6.2%。

亚洲2014年经济增长率为6.2%。

ADB将今明两年东亚经济增长率预估调降至6.0%，之前预期为6.2%，并预期中国今年恐难实现约7%的增长率目标。

预期中国今年的经济增长率将降至6.8%，2016年将进一步减慢至成长6.7%，2014年的经济增长率为7.3%。

因担心中国因素导致的全球经济放缓，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周维持利率不变。

ADB称美联储升息前亚洲资本外流可能会加速，并敦促决策者强化该地区金融体系以减轻冲击。

“实施宏观审慎政策并发展本币债券市场，可以增强金融体系韧性并减轻借款人的风险，”该行表示。

ADB将今年和明年南亚地区经济增长率预估分别下调至6.9%和7.3%，7月时给出的预估是7.3%和7.6%。

印度今明两年的成长预估分别调降至7.4%和7.8%，7月时的预估为7.8%和8.2%。

ADB称，东南亚地区今年经济增速料将为4.4%，持平于去年，但低于7月预估的4.6%，目前预计明年增速加快至4.9%。

亚洲2015年通胀率料为2.3%，较7月预估的2.4%小幅下调，2016年通胀率料回升至3.0%。

欲浏览报告全文，请点选ADB网站：www.adb.org

GDP增长率(%)实际 ----------预估----------

分区/

经济 2014 2015 2016

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9月 7月 9月 7月

中亚 5.1 3.3 3.5 4.2 4.2

东亚 6.5 6.0 6.2 6.0 6.2

中国 7.3 6.8 7.0 6.7 6.8

南亚 6.7 6.9 7.3 7.3 7.6

印度 7.3 7.4 7.8 7.8 8.2

东南亚 4.4 4.4 4.6 4.9 5.1

印尼 5.0 4.9 5.0 5.4 5.6

马来西亚 6.0 4.7 4.7 4.9 5.0

菲律宾 6.1 6.0 6.4 6.3 6.3

新加坡 2.9 2.1 2.8 2.5 3.4

泰国 0.9 2.7 3.2 3.8 4.1

越南 6.0 6.5 6.1 6.6 6.2

太平洋地区 6.7 6.7 9.9 3.9 5.0

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发展中国家 6.2 5.8 6.1 6.0 6.2

主要工业国家1.4 1.9 1.6 2.3 2.3

通胀率(%) 实际 ----------预估----------

分区/

经济 2014 2015 2016

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9月 7月 9月 7月

中亚 5.7 8.1 6.7 7.5 6.6

东亚 1.9 1.4 1.4 2.1 2.2

中国 2.0 1.5 1.5 2.2 2.2

南亚 7.1 5.0 5.0 5.5 5.6

印度 7.0 5.0 5.0 5.5 5.5

东南亚 4.1 3.0 3.4 3.3 3.4

印尼 6.4 6.7 6.4 5.1 4.9

马来西亚 3.1 2.4 3.3 2.9 3.0

菲律宾 4.1 2.0 2.8 3.0 3.3

新加坡 1.0 -0.2 0.2 1.0 1.5

泰国 1.9 -0.7 -0.4 1.5 1.8

越南 4.1 0.9 2.5 4.0 4.0

太平洋地区 5.8 4.2 4.7 4.4 4.0

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发展中国家 3.1 2.3 2.4 3.0 3.0

(完)