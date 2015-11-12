亚开行总裁中尾武彦称中国经济不会硬着陆

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京11月12日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，中国经济不太可能会出现硬着陆，因为如果经济增长进一步放缓，中国政府有推出财政和货币刺激措施的空间。
ADB预计今年中国经济增速将从去年的7.3%放缓至6.8%，明年增速为6.7%。
为了防止经济大幅放缓，中国自去年以来推出了一系列措施，其中包括加快基础设施投资项目审批，以及自2014年11月以来六次降息。但这些举措见效缓慢。
“即便国内生产总值(GDP)放缓，中国也不会出现硬着陆，”曾担任日本财务省国际事务次官的中尾武彦说。
“如果经济进一步放缓，目前还有财政及货币政策空间可刺激经济...我认为若有必要他们会采取行动，以维持一定的成长率。”
中尾武彦表示，中国当局会尽量避免凯恩斯式经济政策，同时设法达成由民间消费及服务业带头的平顺成长。
他并指出，他希望透过明年春季开始联合提供项目融资，亚开行能与以中国为首的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。
日本与美国未加入亚投行；亚开行及世界银行分别由日本及美国为首，亚投行被视亚开行及世银的对手。但中尾武彦表示，如果透过亚开行及世银的关系，美日两国与亚投行进行间接合作，将符合日本最大利益。
中尾武彦表示，他希望缅甸新政府持续推进市场导向经济改革。(完)
(编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋/于春红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。