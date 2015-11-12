亚开行总裁中尾武彦称中国经济不会硬着陆

路透东京11月12日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，中国经济不太可能会出现硬着陆，因为如果经济增长进一步放缓，中国政府有推出财政和货币刺激措施的空间。

ADB预计今年中国经济增速将从去年的7.3%放缓至6.8%，明年增速为6.7%。

为了防止经济大幅放缓，中国自去年以来推出了一系列措施，其中包括加快基础设施投资项目审批，以及自2014年11月以来六次降息。但这些举措见效缓慢。

“即便国内生产总值(GDP)放缓，中国也不会出现硬着陆，”曾担任日本财务省国际事务次官的中尾武彦说。

“如果经济进一步放缓，目前还有财政及货币政策空间可刺激经济...我认为若有必要他们会采取行动，以维持一定的成长率。”

中尾武彦表示，中国当局会尽量避免凯恩斯式经济政策，同时设法达成由民间消费及服务业带头的平顺成长。

他并指出，他希望透过明年春季开始联合提供项目融资，亚开行能与以中国为首的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。

日本与美国未加入亚投行；亚开行及世界银行分别由日本及美国为首，亚投行被视亚开行及世银的对手。但中尾武彦表示，如果透过亚开行及世银的关系，美日两国与亚投行进行间接合作，将符合日本最大利益。

中尾武彦表示，他希望缅甸新政府持续推进市场导向经济改革。(完)