亚开行总裁称没必要担心亚洲会爆发货币战

路透马尼拉1月8日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周五称，亚洲并未面临由中国引发的货币战。

他表示，最近人民币汇率下滑是市场力量的反映，并非源于“人为干预”。

“他们未进行干预，因而出现了进一步贬值，”他在马尼拉对外国记者们说道。

中尾武彦还排除了中国经济大幅下滑的可能性，称中国财政状况稳健且通胀温和，因而有实施经济刺激举措的空间。

人民币持续贬值令亚洲其他国家面临压低本币汇率以保持出口竞争力的压力。

“如果出现急剧贬值，可能会引发市场动荡且其他国家可能会跟进，已经有些国家在令本币贬值。但是我认为这并非货币战，”中尾武彦说道。

他重申亚开行预计中国经济去年增长6.9%，今年将增长6.7%。

他还重申，亚开行将与中国支持的亚投行合作。他表示，这两家银行到年中时可能宣布共同为一些项目提供融资，涉及诸如交通、道路、可再生能源和水等领域。（完）