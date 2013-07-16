亚开行调降今明两年亚洲新兴经济体的增长预估

7月15日在雅加达一处银行拍到的场景。 REUTERS/Beawiharta

路透马尼拉7月16日 - 亚洲开发银行(ADB)周二表示，已调降亚洲新兴经济体今明两年的经济增长预估，因中国前景趋弱预示着亚洲其他地区的经济活动也将受到抑制。

亚开行在2013年亚洲发展展望报告的补充报告中，将亚洲新兴经济体2013年增长率预估降低0.3个百分点至6.3%，2014年降为6.4%。该行于4月公布了该报告。

亚洲开发银行将中国今明两年经济成长预估下调0.5个百分点，分别降至7.7%和7.5%，因数据显示5月投资增长放缓，且由于近期中国国内银行间拆放款市场出现动荡后，金融市场更加厌恶风险，投资增长料将进一步走软。

“贸易下降和投资增速下滑是中国经济更平衡增长的一部分，其步伐放缓的冲击效应确实是本地区的一个隐忧，”亚洲开发银行首席经济学家Changyong Rhee在声明中称。

“在亚洲多数发展中经济体，我们也看到经济活动更加迟滞。”他称。

中国周一公布，4-6月国内生产总值(GDP)增长率放缓至7.5%，为过去10个季度中第九个季度扩张放缓，这令中国政府承受着加快改革的压力。

亚洲开发银行亦今年第二度调降南亚最大国家--印度的成长率至5.8%，4月时预估为6.0%，因成长力道仍受限于供给面的瓶颈，且推动结构性改革的进展迟缓。

东南亚的成长力道料略低于先前预期，主要因为中国需求转弱。不过整体东南亚而言仍可能与较预期为弱的区域物价压力趋势背道而驰，因印尼6月补贴油品价格大涨44%。

让各国央行略感宽慰的是，亚洲开发银行预估通胀压力将相当温和，因区域成长速度放缓，同时商品价格在全球需求不振的情形下持续走疲。

亚洲开发银行同时表示，日本将加速复苏，因安倍经济学的效应向下扎根，企业获利改善支撑家庭所得及营运环境。亚洲开发银行预估日本今年成长1.8%，4月时预估为成长1.2%。(完)

(编译 徐文焰/于春红/张明钧; 审校 白云/徐文焰/于春红)

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